女子ゴルフの渋野日向子（サントリー）が、国内女子ツアーの樋口久子・三菱電機レディス（３１〜１１月２日、埼玉・武蔵丘ＧＣ）に出場することが１６日までに決まった。日本女子プロゴルフ協会の公式サイトで同大会の出場予定選手に名を連ねた。渋野は４週連続の国内参戦となる。米ツアーを主戦場とする渋野は、前週のスタンレーレディースホンダ（静岡・東名ＣＣ）で７か月ぶりに国内ツアーに出場し、予選落ち。今週は富士通