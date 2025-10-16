警察庁などは、ことしの犯罪被害者週間を月間に拡大して、イベントなどを多く開催することで犯罪被害者への支援を強化することを決めました。国家公安委員会坂井学委員長「国民の皆様が犯罪被害者等に対する支援について知る機会を増やし、社会全体で犯罪被害者等を支える一層の機運醸成を図ることとしたところ」警察庁などは2006年から毎年11月25日から12月1日まで行われている犯罪被害者週間を、ことしは11月1日から12月1日ま