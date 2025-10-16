【ワシントン共同】先進7カ国（G7）は15日、ワシントンで財務相・中央銀行総裁会議を開き、中国によるレアアース（希土類）の輸出規制を問題視し、対抗策を議論した。出席した加藤勝信財務相が記者団に明らかにした。