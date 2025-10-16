富山市小杉地内できのうから、クマが住宅街を徘徊し、警察などが注意を呼びかけています。警察などによりますと、昨夜も多数の目撃情報が寄せられ、クマが富山市小杉地内を徘徊しているとみています。クマを目撃した際は、屋外いる場合、屋内に入るなど安全な場所に避難するよう呼びかけています。