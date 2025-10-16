「BUNKITSU TOKYO」のフロア（筆者撮影）【写真を見る】「BUNKITSU TOKYO」内はどうなっている？一部スペースに入場料制のある本屋「BUNKITSU TOKYO」（ブンキツ トーキョー）が、9月12日、東京・高輪ゲートウェイ駅前に誕生した「ニュウマン高輪」施設内でオープンした。「文喫」ブランドは、「文化を喫する、入場料のある本屋」をコンセプトに2018年の六本木店、2021年・福岡天神店、2024年・名古屋栄店と展開され、本店で4店舗