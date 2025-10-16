きょう東証プライム市場に新規上場したテクセンドフォトマスクは、公開価格と同じ３０００円カイ気配でスタートし、その後も気配値を切り上げる展開となっていたが、午前９時３６分に公開価格を５７０円（１９．０％）上回る３５７０円で初値をつけた。 出所：MINKABU PRESS