グロービングがストップ高の水準となる前営業日比５００円高の２８７０円に買われた。同社は１５日の取引終了後、２６年５月期第１四半期（６～８月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を修正しており、これを好感した買いが集まった。 今期の最終利益予想を従来の見通しから２億９２００万円増額して２５億５７００万円（前期比４４．６％増）に引き上げた。ＡＩ事業を起点としたコンサルティングが拡大