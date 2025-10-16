インターファクトリーはクラウドコマースプラットフォームサービスが主力事業。国内ＢｔｏＣ（企業から消費者に直接商品やサービスを提供する形態）－ＥＣ市場は今後も成長が続くとみられ、同社の追い風となりそうだ。 足もと業績は堅調で、１０日に発表した２６年５月期第１四半期の単独営業利益は前年同期比２．７倍の４４００万円で着地。システム運用保守とＥＣビジネス成長