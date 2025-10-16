午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９９６、値下がり銘柄数は５２２、変わらずは９３銘柄だった。業種別では３３業種中２７業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、情報・通信、輸送用機器、銀行など。値下がりで目立つのはその他製品、サービス、保険など。 出所：MINKABU PRESS