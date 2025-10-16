ジェイドグループが続急伸している。同社は１５日の取引終了後、２６年２月期第２四半期累計（３～８月）の連結決算を発表。営業利益は前年同期比９６．４％増の１０億９００万円、最終利益は同２６倍の５億７３００万円となった。大幅増益で着地したことを評価した買いが集まったようだ。 売上高は同６．３％減の８９億１４００万円だった。マガシークのＥＣＳ取引の解約による影響が売上高の減少につな