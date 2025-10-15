世界各国で社会現象を巻き起こした『トップガン マーヴェリック』監督とブラッド・ピットがタッグを組み、すべての映画をぶっちぎる映画体験の新境地を切り開く、Apple Original Films『F1 ザ・ムービー』。ブラピ主演映画史上最高興行収入を記録した大ヒット作が、Apple TVにて、12月12日（金）より配信が開始する！