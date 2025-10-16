スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニーは10月7日、蜂蜜を使ったコスメブランド「VECUA Honey」のワンダーハニーシリーズより、「はちみつの森のハンドクリームペアセットリトルブレイク」と「はちみつの森のハンドクリームペアセットドリーミィムーン」を数量限定で発売しました。「VECUA Honey」は「蜂蜜と森とやさしさと。」をコンセプトに、蜂蜜とたくさんのナチュラル素材を通じて毎日にやさしい時間を届け