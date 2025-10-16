花王のヘルケアブランド「めぐりズム」は10月11日、「めぐりズム贅沢めぐり体験」シリーズからアイマスク2種、首もとシート、足シートの全4商品を数量限定で発売しました。■お風呂のような心地よさを楽しむ全4商品同シリーズでは、目・首・足に同時にアプローチすることで全身に心地よいひとときを提供。蒸気めぐり設計でお風呂のような心地よさが楽しめる約40℃を持続させるアイテムとなっています。「蒸気めぐるアイマスク」