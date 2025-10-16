2026年4月から、自転車の交通違反に「青切符」が導入されます。対象となるのは、信号無視やスマホ運転などの危険行為。こうした違反に対して反則金が科されるようになります。今回のアンケートでは「必要」という声と「やりすぎでは」という懸念が真っ二つに分かれる結果となりました。さらに「制度自体を知らなかった」という人も一定数おり、認知度の低さも明らかに。一方で、9割以上が「危ないと感じた経験がある」と回答してお