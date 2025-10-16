マンチェスター・ユナイテッドに所属するアルゼンチン代表DFリサンドロ・マルティネスが、まもなく全体練習に復帰するようだ。15日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。L・マルティネスは、昨季のプレミアリーグ第24節クリスタル・パレス戦で負傷交代したあと、左ひざの前十字じん帯を断裂したことが判明。離脱期間は8カ月以上とされたいた。報道によると、L・マルティネスは今週中にも全体練習に参加できる