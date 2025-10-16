中国の国際関係学者、金燦栄（ジン・ツァンロン）氏はこのほど、「中国と日本のノーベル賞受賞数に大きな差、真相は想像よりはるかに複雑だ」とする論評を中国メディアの観察者網に寄稿した。論評はまず、今年のノーベル賞で日本から大阪大特任教授の坂口志文氏が生理学・医学賞を、京都大特別教授の北川進氏が化学賞をそれぞれ受賞したことに触れた上で、「この結果を受けて、なぜ今年も中国人受賞者はいなかったのか、なぜ日本が