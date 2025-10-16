カーショー、フリーマンが視察ドジャースの大谷翔平投手が15日（日本時間16日）、本拠地ドジャースタジアムで異例の屋外フリーを行った。移籍後のレギュラーシーズンでは初めて。ベンチからクレイトン・カーショー投手、フレディ・フリーマン内野手らも見守った。ブルペン投球を終えて、登場曲が流れる中で打席に立つと豪快アーチを連発。見ていた記者や関係者を騒然とさせた。32スイングで実に14本のアーチをかけたが、一塁ベ