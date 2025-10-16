大相撲の英国ロンドン公演が始まる大相撲の英国ロンドン公演が15日（日本時間16日）、ロイヤル・アルバート・ホールで始まった。現地会場は超満員に。欧州テイストの会場が相撲仕様に変貌を遂げた光景に日本人ファンからは羨望の眼差しが向けられている。幻想的なムードに包まれていた。1871年開場の歴史を誇り、英国で音楽の殿堂とも呼ばれる劇場ロイヤル・アルバート・ホールに設置された土俵とつり屋根。それを囲むように