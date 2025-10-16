ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１５日（日本時間１６日）、本拠地・ドジャースタジアムで行われる全体練習終了後に、フリー打撃を行った。シーズン中は屋外でフリー打撃を行うことはめったにない大谷が異例の練習を行った。ロバーツ監督、フリーマン、カーショー、ロハス、マンシー、ゴームズＧＭらも見つめる中で快音を響かせ続けた。３２スイングで１４本が柵越え。右翼後方の屋根に直撃する推定飛距離１５０メートルの