頑固なシール残りや粘着跡。指でこすってもなかなかはがれないですよね。なにかいいものないかな〜とダイソーを訪れると、文具売り場でシールはがし液を発見しました。お試しで使ってみましたが、その実力にはびっくり！￥110（税込）でGETできるので、シール跡でお困りな方はぜひ試してみてほしいです。必見ですよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：シールはがし液価格：￥110（税込）正味量：20ml販売ショップ：ダイソ