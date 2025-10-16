様々な便利グッズが話題になるダイソーですが、実は食品も豊富に並んでいるんですよ！今回ご紹介するのは、食品売り場で見つけたスイートポテトならぬ、スイートパンプキン。かぼちゃと砂糖だけで作られたとってもシンプルなスイーツで、素材の味を楽しめる上品な一品になっています。詳しくチェックしていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：スイートパンプキン価格：￥108（税込）内容量：50g販売ショップ：ダ