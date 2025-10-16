ごみ清掃員としても働くお笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一（49）が16日、自身のXを更新。資源では出せないモノについて指摘した。滝沢は「海外のペットボトルは日本のペットボトル資源では出せないそうです」と投稿。薄く青色がついた海外のミネラルウォーターのペットボトルの写真をアップした。「日本のものだけというルールもありますが、シールで貼られたり、色が付いている場合がありますので、そうなるとリサイ