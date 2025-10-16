15日、マダガスカル首都アンタナナリボで取材に応じるランドリアニリナ大佐（AP＝共同）【ナイロビ共同】アフリカ連合（AU）は15日、軍によるクーデターが起きたマダガスカルの加盟資格を停止した。AU幹部が共同通信の取材に明らかにした。国外に脱出したとされるラジョエリナ大統領に代わり、権力を掌握した軍のランドリアニリナ大佐は「大統領に就く」と表明。軍主導の暫定政権が樹立されれば、国際社会の反発が拡大する可能性