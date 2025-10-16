西九州新幹線（武雄温泉―長崎間）の開業に伴い並行在来線となったＪＲ長崎線・江北―諫早間の肥前鹿島駅がある佐賀県鹿島市では、博多方面との特急が１日上下１４本と７割減るなど利便性が著しく低下し、地域の活力低下が懸念されている。苦境を打開するため、佐賀県や鹿島市など沿線自治体は、有明海沿岸を時間をかけて観光する「スローツーリズム」を掲げ、拠点とする同駅周辺を大規模に再整備し反転攻勢に出る。（森永健太、