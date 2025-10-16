人気女子ゴルファーの新垣比菜（ダイキン工業）が１５日、インスタグラムを更新。ポロラルフローレンのモデル役として、ゴルフウェアを紹介した。新垣は白や紺の上下、ニット、パーカーなどを着用。ミニスカートやパンツスタイルなど、さまざまなゴルフコーデを披露した。フォロワーからは「モデルでもやっていけそう」、「モデルが良いとどれも素敵」、「いつ見ても美しい」、「清楚」、「すべて似合います」、「ポロベアー