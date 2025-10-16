文具のクオリティも高い、ダイソーの姉妹店「スタンダードプロダクツ」。数千円することが多い有名文具メーカーの商品にも負けず劣らずな、凄いボールペンを発見しました！ずっしりと重みのある真鍮製、高級感のあるスリムな形状でビジネスシーンにもぴったり。ストレスなくさらさらと書けて、使い心地も良いですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：プレミアムメタルボールペン（スリム、ツイスト式、SI）価格：￥550（