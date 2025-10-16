日本維新の会は16日朝、両院議員総会を開き、自民党との連立政権樹立を見据えた政策協議をめぐる対応を執行部に一任することを決めました。日本維新の会は両院議員総会できのう、吉村代表と自民党の高市総裁らが会談し連立入りを見据え、政策協議を始めることを所属議員に報告しました。出席した議員によりますと、反対意見はほとんどなかったということで、今後の対応を執行部に一任することを決めました。日本維新の会藤田共同