NATO＝北大西洋条約機構の国防相会合が開かれ、アメリカの兵器を購入してウクライナに供与する枠組みに「加盟国の半数以上」が参加し、支援を強化することが明らかになりました。NATOのルッテ事務総長は15日、国防相会合の後で記者会見し、アメリカの兵器を購入しウクライナに供与する枠組みに、加盟国の半数以上となる16か国以上が参加を表明したと明らかにしました。この枠組みには今年8月以降、オランダやドイツなど6か国が参加