捜査で訪れた火災現場から現金を盗んだ罪に問われている警視庁捜査1課・元警部の男に対し、東京地裁は懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。警視庁捜査1課の火災捜査を担当する警部だった政野亮二被告（51）は、捜査で訪れた都内3か所の火災現場から現金およそ640万円を盗んだ罪に問われていて、初公判で起訴内容を認めています。検察側は、「職務で知った情報をもとにした悪質な犯行」として懲役3年を求刑し、一方の