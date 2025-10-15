とちぎテレビ 家族の介護や世話を日常的に行っている若者、いわゆる「ヤングケアラー」が気軽に相談できるコミュニケーションアプリが新たに開設され、栃木県は１５日から運用をスタートさせました。 栃木県が新たに開設したのは、インターネットアプリのＬＩＮＥを活用した「とちぎヤングケアラーチャンネル」です。 ヤングケアラーが気軽に話せるＬＩＮＥチャンネルで、家族のケア