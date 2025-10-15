とちぎテレビ 栃木県内外で活躍する著名な人に栃木県の魅力を発信してもらう「とちぎ未来大使」に１５日、那須塩原市出身の歌手が就任しました。 とちぎ未来大使に就任したのは、那須塩原市出身の歌手・歌心りえさんです。県庁で行われた委嘱式で、福田富一知事から歌心さんにとちぎ未来大使の委嘱状と「歌手」という肩書の書かれたＰＲ用のパネル名刺が手渡されました。 福田知事から「未来大使、よろしくお願いします」