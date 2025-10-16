富山県内最大の労働団体・連合富山の新たな会長に宮崎敏裕さんが就任し、記者会見しました。支持している立憲民主党や国民民主党などが協議している、今後の政権の枠組みについて注目していきたいと述べました。きょう開かれた連合富山の定期大会では、2期4年にわたり会長を務めた浜守秀樹さんに代わり、宮崎敏裕事務局長（56）が新たな会長に就任しました。大会後、会見した宮崎新会長は、連合が支持している立憲民主党と国民民主