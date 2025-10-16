資料作成や工作などで、紙をまとめてカットしたいときに便利なアイテムをダイソーで見つけました！スライダーを操作して真っ直ぐにカットすることができ、最大10枚の紙をまとめてカットできます。定規や分度器付きで、長さを測ったり、角度を付けてカットしたい場合もラクラク。多機能でお値段以上に優秀です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ペーパーカッター（分度器付）価格：￥660（税込）サイズ（約）：38cm×15.5c