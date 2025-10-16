タレントのゆうちゃみが１６日、フジテレビ系「サン！シャイン」で、立憲民主党の野田佳彦代表に「なんで総理大臣に名乗り出なかったのか」と率直に聞いた。この日は野田代表がリモート生出演。前日に行われた野党３党の協議などについて聞いた。そこでゆうちゃみが「野田さんに一個、聞きたい事があって」と切り出し「過去に総理大臣を経験している中で、なんで総理大臣に立候補というか、名乗り出なかったのかなと気になっ