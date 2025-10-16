埼玉県鶴ケ島市の老人ホームで入所者2人が殺害された事件で、うち1人への殺人容疑で逮捕された元職員の男が「暗証番号で電子ロックを解除し、施設に侵入した」と供述していることが16日、捜査関係者への取材で分かった。