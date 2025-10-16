落語家の立川志らく（62）が15日までにThreadsを更新。立憲民主党の安住淳幹事長の発言に苦言を呈した。立川は「立民の安住さんが連立の決断出来ない国民の玉木さんに対して『理念も大事だが綺麗事で誤魔化しているうちは本物ではない。場合によっては野田代表をおろしてもいい』と言ったそうな。めちゃくちゃだ。そんな党に日本を任せられるわけがない」と苦言を呈した。さらに「落語立川流の弟子が老舗の落語協会に対峙する際に