「介護福祉に携わるとは思いもしなかった」。離島にある居酒屋の店長から、重度の障がいがある人の訪問介護ヘルパーへ転職した宍倉さんは、自身の経歴を振り返ってそう語ります。 宍倉さんは2025年の4月に介護職員初任者研修を修了し、未経験から介護業界へ飛び込みました。そんな彼は、利用者とどのように向き合い、信頼関係を築こうとしているのでしょうか。「まずは行動」をモットーに挑戦を続ける、1年目の歩みを