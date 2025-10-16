【ワシントン共同】トランプ米大統領は15日、ホワイトハウスで記者団に、インドのモディ首相がロシア産原油の購入を停止することを約束したと述べた。原油輸出はロシアの重要な収入源で、トランプ氏は購入によりロシアのウクライナ侵攻の継続を手助けしていると非難していた。トランプ氏は「（購入停止は）すぐにはできない。時間がかかる」とも述べた。仲介に意欲を示すロシアとウクライナの和平は「インドが買わなくなれば、