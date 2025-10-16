64歳の男性がクマに襲われた直後の15日午後9時50分ごろ、秋田大学鉱業博物館敷地内にとどまるクマを撮影しました。記者「秋田大学手形キャンパスの野球場の近くです。さきほど人がクマに襲われたという通報があったということで警察と消防が現場で対応にあたっています」秋田大学鉱業博物館は、秋田大学の手形キャンパスに隣接しています。男性を襲ったクマは体長約1メートルで、手形地区では16日朝までに、あわせて3頭のク