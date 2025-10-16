福岡管区気象台は16日午前5時、落雷と突風に関する九州北部地方（山口県を含む）気象情報を発表した。九州北部地方では、16日夜のはじめ頃にかけて落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意を呼びかけた。［気象概況］前線が華中から西日本を通って東海道沖にのびている。この前線は16日夜にかけて九州北部地方を南下する見込み。九州北部地方では、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で大気の状態が非常に不