将棋の藤井聡太竜王（名人、王位、王座、棋聖、棋王、王将、23）に佐々木勇気八段（31）が挑戦する第38期竜王戦七番勝負が10月16日、福井県あわら市の「あわら温泉 美松」で第2局の対局を開始した。前日に現地入りした両者は、福井駅前の恐竜モニュメントの前で記念撮影を行った。【映像】背後に恐竜が！藤井竜王がツボったシチュエーション第2局の開催地となったあわら市は、前年度に「北陸新幹線芦原温泉駅開業」と「市制施