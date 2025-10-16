記者会見するドジャース・大谷＝15日、ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグ、ドジャースの大谷翔平が15日、ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（7回戦制）第3戦を翌日に控えて本拠地ロサンゼルスで記者会見し、プレーオフ8試合で5安打と不振が続く打撃について「打席のクオリティー（質）を高めていくこと」と復調への鍵を語った。大谷は今季、初めて投打「二刀流」でポストシーズンに臨んでいる。打撃