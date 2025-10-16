送検のため埼玉県警西入間署を出る木村斗哉容疑者＝16日午前8時1分埼玉県鶴ケ島市の老人ホーム「若葉ナーシングホーム」で入所者の女性2人が死亡した事件で、うち1人に対する殺人容疑で県警に逮捕された元職員木村斗哉容疑者（22）が「暗証番号で電子ロックを解除し、施設に侵入した」と供述していることが16日、県警への取材で分かった。容疑者は昨年7月まで施設で働いており、当時と4桁の暗証番号は変わっていなかったという。