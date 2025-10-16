◆米大リーグア・リーグ優勝決定シリーズ第３戦マリナーズ―ブルージェイズ（１５日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）ア・リーグ優勝決定シリーズ第３戦が１５日（日本時間１６日）、マリナーズの本拠Ｔモバイルパークで開催され、１、２戦を連勝スタートのマリナーズが１回にロドリゲスのポストシーズン３本目となる２ランで先制した。３０球団中唯一ワールドシリーズに出場したことがないマリナーズが、本拠