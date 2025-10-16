ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 16日は広い範囲で気圧が下降、関東など影響度大 頭痛やめまいに注意 時事ニュース tenki.jp 16日は広い範囲で気圧が下降、関東など影響度大 頭痛やめまいに注意 2025年10月16日 9時33分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 16日は低気圧が近づき、広い範囲で気圧が下降する見込みとなっている 四国や関東など、影響度が大きくなる地域があるとみられている 気圧低下に伴う頭痛、低血圧といった症状が出やすくなる可能性も 記事を読む おすすめ記事 16日は北陸で警報級の大雨 18日の雨を境に秋が深まり寒暖差大に 北陸2週間天気 2025年10月15日 15時21分 14日の近畿は天気が下り坂 今夜は雨や雷雨に 16日も広く傘の出番 2025年10月14日 12時49分 気象予報士が警告 16日は日本列島で大気不安定「突風や非常に激しい雨に注意」 2025年10月15日 21時11分 血圧が乱れやすい季節の変わり目 残暑の気温差と食欲の秋に潜むリスクにご用心 2025年10月15日 7時0分 東海地方は今週は曇りや雨の日が多く 土日の雨を境に秋が深まる 秋服の準備は早めに 2025年10月14日 13時5分