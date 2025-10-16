メイン画像tenki.jp

16日は広い範囲で気圧が下降、関東など影響度大 頭痛やめまいに注意

  • 16日は低気圧が近づき、広い範囲で気圧が下降する見込みとなっている
  • 四国や関東など、影響度が大きくなる地域があるとみられている
  • 気圧低下に伴う頭痛、低血圧といった症状が出やすくなる可能性も
