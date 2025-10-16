日本時間９時３０分に豪雇用統計（9月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 雇用統計（9月）09:30 予想2.2万人前回-0.54万人（雇用者数) 予想4.3%前回4.2%（失業率) 予想N/A前回-4.09万人（正規雇用者数) 予想N/A前回3.55万人（非常勤雇用雇用者数・前月比)