雇用統計（9月）09:30 結果1.49万人 予想2.2万人前回-0.54万人（雇用者数) 結果4.5% 予想4.3%前回4.2%（失業率) 結果0.87万人 予想N/A前回-4.09万人（正規雇用者数) 結果0.63万人 予想N/A前回3.55万人（非常勤雇用雇用者数・前月比)