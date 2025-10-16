雇用統計（9月）09:30 結果1.49万人 予想2.2万人前回-1.19万人（-0.54万人から修正）（雇用者数) 結果4.5% 予想4.3%前回4.3%（4.2%から修正）（失業率) 結果0.87万人 予想N/A前回-4.86万人（-4.09万人から修正）（正規雇用者数) 結果0.63万人 予想N/A前回3.67万人（3.55万人から修正）（非常勤雇用雇用者数・前月比)