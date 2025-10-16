À¤³¦Åª¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡ÖK¡ÝPOP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡×¤Î¼çÂê²Î¡ÖGolden¡×¤ò²Î¤Ã¤¿EJAE¡Ê¥¤¥¸¥§¡á34¡Ë¤¬¡¢¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¼õ¾Þ¤ò´õË¾¤·¤¿¡£´Ú¹ñ½Ð¿È¤ÎÊÆ¹ñ¿ÍEJAE¤¬15Æü¡¢´Ú¹ñ¤Ç²ñ¸«¤·¤¿¡£Netflix¡Ê¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ÖK¡ÝPOP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡ÊOST¡Ë¡ÖGolden¡×¤òºî»ì¡¢ºî¶Ê¤·¡¢¼«¤é²Î¤Ã¤¿¥Ï¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥ë¥ß¤òÃ´Åö¤·¤¿EJAE¤Ï¡Ö¥°¥é¥ß¡¼¤ò¤È¤Æ¤â¼õ¤±