インティメート・マージャーが大きく買い優勢に傾き、１４００円近辺のもみ合いを上放れる動き。ネットユーザーの消費データを収集し、マーケティング支援などに活用するビジネスを展開するが、足もとの業績は会社側の想定を上回り好調に推移している。データ利用の増加による利用料の増加や生成ＡＩを活用した業務効率化が反映された。１５日取引終了後、２５年９月期業績予想